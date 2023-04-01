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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ستهم الحلقة 10.. بدء رحلة المشقة لـ روجينا ومحاولة قتل رضيعتها

مسلسل ستهم الحلقة
مسلسل ستهم الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل ستهم الحلقة 10، بطولة النجمة روجينا، تطورات مفاجأة في الأحداث، وبدأت رحلة التعب والمشقة لـ"ستهم" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بالقاهرة، حيث تتولى الأزمات، والصدمات عليها، فبعد هروبها من منزل شقيقها جبر الشخصية التي يقدمها "محمد عبد الحافظ"، تتدخل في أزمة جديدة وهي محاولة قتل رضيعتها الصغيرة"نور".

بدأت الحلقة العاشرة من المسلسل، بذهاب ستهم" روجينا" للقاهرة، للعيش فيها والبحث عن العمل لكي تعيش وتربي رضيعها"نور"، بعد رفض شقيقها الأكبر رماح"جهاد سعد"، إعطائه ميراثها في والدها غانم، وتبدأ من القاهرة رحلة المشقة لستهم"روجينا"، والشغل عاملة كرجل مع العمال في المعمار والبناء، كما يطلب منها صاحب العمل الشخصية التي يقدمها الفنان إسماعيل فرغلي، تولى مهمة حراسة العمارة و الحديد والأسمنت، الذين يتم استخدامهم في البناء، والمبيت بها، وبالفعل توافق ستهم لكونها ليس لها أي مكان للمبيت به، خاصة أنه الجميع لا يعرف أنها اثني، ولكنهم يعرفونها كرجل اسمه عامر، حيث ترتدي ثوب الرجال.

كما تشهد الأحداث قيام مجموعة من اللصوص، بمحاول سرقة الحديد والاسمنت في المبني الذي تحرسه، ولكن ستهم تشعر بهم، وتدخل في مشاجرة معهم، وتتغلب عليهم، ولكن يذهب أحدهم، ويهددها برضيعتها، وبأن يرميها من أعلى البناء إذا لم تسمح لهم بالسرقة، وفي نفس الوقت يأتي صاحب العمل "إسماعيل فرغلي"، و يطلب من اللص ترك الطفلة الرضيعة، ولكنه يرميها من أعلى البناء ويهرب، وتستطيع ستهم، إلتقاطها في مشهد مؤثر، يخلع القلوب، لتنهار روحينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "ستهم"، والتي تعبر عن مدى الحب والخوف من فقدانها هي الأخر بعد وفاة شقيقها الأكبر عبد الرحمن، وتترك العمل، وتذهب إلي مكان أخر لا تعرف طريقها ولكنها تبحث عن الأكل الحلال فقط.

وتنتهي الحلقة بإخبار نجاة "نانسي صلاح"، شقيقها رماح "جهاد سعد" برفض إعطائه ابنها وكتابته باسمة وهو وزوجته، بعدما وافقت خلال الحلقات السابقة، ليضعنا العمل أمام سؤول ماذا سوف يفعل رماح "جهاد سعد" بجبروته في نجاة؟، وكيف سوف تعيش ستهم في القاهرة في ظل عدم معرفتها أي شخص خاصة بعد تركها أول عمل لها في المعمار؟. 

وكان تصدر مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحقق فيديو لحظة وفاة عبد الرحمن ابن ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا" ردود فعل واسعة، حيث تخطي الفيديو مليون مشاهدة خلال 24 ساعة ، خاصة بعد حالة التعاطف الكبيرة التي تلقتها، بعد وفاة أبنها الأكبر أمام عينها، في مشهد يخلع القلوب، لتنهار روحينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "ستهم".

ونجد روجينا في المسلسل اعتمدت على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة،  اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها خلال أحداث الحلقة الأولى والثانية.

 

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
مسلسل ستهم الحلقة 10
ستهم مسلسل ستهم مسلسل ستهم الحلقة 10 روجينا اياد نصار جهاد سعد

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