4000 وجبة يوميا..الجامع الأزهر ينشر البهجة بين الطلاب الوافدين

الجامع الأزهر ينشر البهجة على الطلاب الوافدين

منذ بداية شهر رمضان المبارك والأزهر الشريف يشارك يوميا في إفطار جماعي للوافدين في صحن الجامع الأزهر للسنة الثانية على التوالي،وذلك ب4000 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالي 120 ألف وجبة للشهر،هذا في إطار الدور الإنساني والديني والوطني الذي يتبناه الأزهر في خدمة ورعاية الوافدين ضيوف مصر.

وقدم موقع صدى البلد تقريرا رصد فيه تجهيزات المسؤولين والعاملين لإفطار الوافدين،كما يكثفون نشاطهم لتجهيز صحن الجامع ليستقبلوا الصائمين وتتوجه السيدات للرواق العباسي بالجامع ليحافظوا على النظام وتسهيل عملية الإفطار وظهور صحن الجامع في صورته البديعة التي تظهر تاريخه وعراقته .

ووجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بإضافة 1000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، ليصل عدد الوجبات إلى 5000 وجبة يوميًّا، بدلا من 4000 وجبة، بإجمالي 140 ألف وجبة خلال شهر رمضان بدلًا من 120 ألف وجبة.

وكان فضيلته قد وجَّه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعي لطلاب الجامعة المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك تيسيرًا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات منتصف الفصل (ميد ترم) للفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.

وأتمت جامعة الأزهر تجهيزاتها لمائدة الإفطار الجماعي في الحرم الجامعي بمدينة نصر لاستقبال الطلاب المغتربين غير المقيمين في المدينة الجامعية اليوم السبت، ويتعين على الراغبين في حضور الإفطار من الطلاب تسجيل أسمائهم والتنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس من منسقي الأنشطة الطلابية (منسق طلاب من أجل مصر) بالكليات.

ويحرص الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعاية طلابه من المصريين والوافدين من 100 دولة، والتيسير عليهم، وينظم الأزهر برامج علمية ودعوية متنوعة ومكثفة خلال شهر رمضان من خلال هيئاته المختلفة لإحياء الأجواء الرمضانية المميزة وروحانيات الشهر الكريم ونشر الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.