عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليلة سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند| فيديوجراف

مصر تغير بوصلتها
مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير قبل الماضي، فضلا عن التقلبات التي يشهدها سعر الدولار مقابل العملات المحلية، تسعى الدول التي تعاني ضغوطا على عملتها المحلية مقابل العملة السائدة عالميا وهي الدولار، للبحث عن بدائل خاصة في التبادلات التجارية فيما بينها.

الروبية الهندية والجنيه المصري

من بين تلك الدول البرازيل التي أبرمت حكومتها صفقة مع الصين لبدء التداول التجاري بعملاتهما المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة «فرانس برس»، والذي أشار إلى أن الاتفاق سيحد من التكاليف ويحفز على مزيد من التجارة والاستثمار بين الجانبين.

اقرأ أيضا: محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

للمزيد حول التعامل التجاري بالروبية الهندية مقابل الجنيه المصري وفقا لاتفاق تجمع بريكس وتفاصيل الاتفاق وتصديق رئيس الجمهورية عليه شاهد الفيديوجراف التالي:

الهند الروبية الهندية العملة الهندية الجنيه المصري بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

موضوعات متعلقة

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

القصة الكاملة لـ حريق عبارة الفلبين .. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 شخصًا «فيديوجراف»

اقتران القمر بالمريخ .. الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟ "فيديوجراف"

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

هل خنقهن بالغاز؟.. تفاصيل مصرع صيدلانية وابنتيها على يد الزوج في الغربية|فيديوجراف

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

وزير النقل يتفقد انتظام العمل بمحطة عدلي منصور ويستقل أحد قطارات LRT

مستشار رئيس الإمارات: زيارة المقداد لمصر خطوة لعودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي

البرلمان يوافق على دور الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى اقتراح السياسة العامة

تهديد بالتجميد.. كولر يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

مجلس النواب يوافق عل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندك رخصة.. متي يكون صيام الأمهات المرضعات غير مقبول؟

انتشار البطيخ قبل أوانه بشهرين يثير التساؤلات بالسوشيال ميديا.. تفاصيل

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

واحد من الثلاثي الناري.. من هو منافس الأهلي في ربع نهائي إفريقيا؟

فيديو

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

ليلة سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند| فيديوجراف

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذا موقف الدولار

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ