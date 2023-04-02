ليلة سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند| فيديوجراف

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير قبل الماضي، فضلا عن التقلبات التي يشهدها سعر الدولار مقابل العملات المحلية، تسعى الدول التي تعاني ضغوطا على عملتها المحلية مقابل العملة السائدة عالميا وهي الدولار، للبحث عن بدائل خاصة في التبادلات التجارية فيما بينها.

الروبية الهندية والجنيه المصري

من بين تلك الدول البرازيل التي أبرمت حكومتها صفقة مع الصين لبدء التداول التجاري بعملاتهما المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة «فرانس برس»، والذي أشار إلى أن الاتفاق سيحد من التكاليف ويحفز على مزيد من التجارة والاستثمار بين الجانبين.

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للمزيد حول التعامل التجاري بالروبية الهندية مقابل الجنيه المصري وفقا لاتفاق تجمع بريكس وتفاصيل الاتفاق وتصديق رئيس الجمهورية عليه شاهد الفيديوجراف التالي: