حمادة المصري: توقعت فوز الأهلى على الهلال السوداني

أبدى حمادة المصري نجم الأهلي الأسبق، سعادة بالغة بتأهل الفارس الأحمر للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال حمادة المصري ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الهلال السودانى فريق جيد، ولكني توقعت فوز الأهلى على الفريق السوداني".

وأكد :" الأهلى يمتلك أفضل لاعبين فى أفريقيا، ومحمود كهربا من أفضل اللاعبين في مصر، ويستحق التواجد في منتخب مصر في الفترة الحالية".

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.