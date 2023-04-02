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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير يعترف على الهواء: كدبت على مراتي واتبليت عليها وظلمت حماتي.. وزوجته: أنا مسيطرة

سعد الصغير
سعد الصغير

حل الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، ضيفا على الإعلامي بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

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بسمة وهبة تتوعد سعد الصغير بكشف أسرار مثيرة

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زوجة سعد الصغير الثانية: «هو حنين بس أنا مسيطرة»

سعد الصغير: ظلمت حماتي.. ومش بعرف أنام
قال الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، :"مبحبش الظلم، ولما بظلم حد مش بعرف أنام، وأنا ظلمت حماتي، واتبليت عليها في اتهامي لها بسرقة الفلوس".


بسمة وهبة تتوعد سعد الصغير بكشف أسرار مثيرة
علقت والدة زوجة سعد الصغير، على تفاصيل الأزمة الأخيرة بين ابنتها زوجها، قائلة:" تقبلت اعتذاره، ونحن بشر وخير الخطائين التوابون.. خفت على بنتي منه، ولكن حينما اعتذر تقبلت ذلك، وقلت لها سامحي، بس احذري".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار"، :"سعد الصغير بيحب بنتي حب عبادة استغفر الله العظيم.. حبه لها مالوش حدود، فيما قالت بسمة وهبة :"لكن حبه يخوف فارق السن كبير بينهم.. سعد كبير .. هتشوف يا سعد وهوريك حكاياتك اللي مش بتخلص"، فرد سعد الصغير "أنتي بتولعيها".


زوجة سعد الصغير الثانية: «هو حنين بس أنا مسيطرة»
أكد الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، اعتذاره لوالدة زوجته برلنتي، بعد اتهامه لها، بسرقة 75 ألف جنيه.

وعلقت زوجة سعد الصغير، على اتهامات الراقصة شمس لزوجها بخطفها والتعدي عليها بالضرب خلال فترة حملها، بجانب الكشف عن حقيقة تصويرها أثناء نومها، قائلة:"شمس كلمتني، وطبيعي، لأنه كان عندهم علاقة لفترة طويلة، ودا وارد يحصل.. سعد الصغير حنين، بس أنا مسيطرة".


بسمة وهبة تصدم سعد الصغير على الهواء: «حد يصور نفسه كده؟»
كشف الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، حقيقة الفيديو المسرب له وهو يضع المصحف ليقسم بعدم خيانة لزوجته برلنتي عامر الزوجة الثانية له.


زوجة سعد الصغير: لما بنزعل بيجيبلي بوكيه ورد 
كشفت برلنتي، زوجة الفنان سعد الصغير، حقيقة الخلافات بينهما، قائلة:" هو حنين، ولما يزعلني بيجيب بوكيه ورد، وفيه بعض الخواتم والساعات".


سعد الصغير يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: كدبت على مراتي واتبليت عليها
كشف الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، حقيقة اتهام زوجته ووالدتها في محضر رسمى بسرقة مبلغ مالي 75 ألف جنيها والباسبور الخاص به، قائلًا:" كذبت واتبليت عليها".

اتبليت عليها

وقال :"الخناقة تمت في الشارع، وحصل خلاف بيننا، واستعمل لي محضر في شرطة من قبلها، فقمت باتهام والدتها بسرقة الفلوس، واتبليت عليها"، فعلقت بسمة وهبة :"انت إيه يا أخي؟.

 

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