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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجليك منفوخة.. اكتشف علاج الوذمة

تورم القدمين
تورم القدمين

الوذمة هى نوع من تورم القدم يحدث بسبب امتلاء الجسم بالماء بشكل زائد واحتباس السوائل وعدم التخلص منها عن طريق التبول والتعرق

وهناك أسباب كثيرة لاحتباس السوائل فى الجسم وظهور الوذمة مثل مرض الرئة والشعب الهوائية المزمن وقصور القلب المزمن وزيادة الأملاح 

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بالإضافة إلى علاج السبب الكامن وراء الوذمة ، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع تراكم السوائل في الجسم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” 

 ضع وسادة تحت ساقيك لإبقائها مرتفعة فوق مستوى قلبك وعندما تكون جالسًا أو مستلقيًا.
لا تجلس أو تقف لفترات طويلة دون أن تتحرك أو تمشي لمسافات قصيرة.
ارتدِ الجوارب التي تضغط على أجزاء من جسمك لمنع السوائل من التجمع هناك. 

شراب الدوالى
شراب الدوالى

من يعانون من الوذمة المزمنة ويحتاجون توجد أحذية قابلة للتعديل تساعد فى التغلب على متاعب التورم.
قلل من كمية الملح والصوديوم في نظامك الغذائي للتمكن من علاج الوذمة.
اتبع تعليمات طبيبك بشأن تناول الأدوية و حبوب الماء والذي يساعد جسمك على التخلص من السوائل الزائدة والوذمة.

الوذمة علاج الوذمة طرق علاج الوذمة تورم القدم احتباس السوائل

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