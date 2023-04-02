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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل الوصول للمزارع.. سيوة تواصل أعمال تدعيم الجسور

ردم برك وجسور سيوة
ردم برك وجسور سيوة

تابع محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، في محافظة مطروح، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري أعمال تعلية وتدعيم جسر بركة بهي الدين، والطرق المؤدية إلى المزارع بالمناطق المحيطة بالبركة بمنطقة الحاج علي، وذلك تحت إشراف رؤساء قرى المراقي وبهي الدين، والادارت المعنية بإدارة الري والصرف.

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وأكد رئيس مدينة سيوة أن ذلك يأتي حفاظا على الزراعات والمباني السكنية المجاورة لها من ارتفاع منسوب مياه البرك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.
وأشار أنه تم استخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة مركز ومدينة سيوة، ومعدات وسيارات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري ومعدات وسيارات الأهالي،.
وأشاد بالجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في عملية تدعيم الجسور بواحة سيوة.

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