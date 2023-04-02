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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر الشائعات..الحبس والغرامة يلاحقان من ينشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيس بوك
فيس بوك

أصبحت الشائعات أخطر الآفات التى تهدد المجتمع، فعندما يتم نشر خبر كاذب أو بيانات أو أوراق منسوبة كذباً للغير، يعرض ناشرها للمساءله القانونية.

الشائعات و تكدير السلم العام

ونرصد في السطور التالية نص العقوبة، إذا أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قال محمود السمري، المحامي، أن المادة -102 مكرر- من قانون العقوبات تنص على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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غرامة 20 ألف جنيه

وتنص المادة-188 على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وشرح أن الطرق التي ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الأخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها.

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