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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.. 1845 وظيفة خالية بالمحافظات.. إلحق قدم

وظائف خالية
وظائف خالية

يبحث عدد كبير جدا من الشباب من الجنسين  عن وظائف شاغرة بالمحافظات، توفر عددا من المميزات التي تساهم في تسهيل الحياة، والتي تتحمله وزارة القوي العاملة، بالتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري لتوفير وظائف لائقة.

وظائف شاغرة بالمحافظات

أعلنت عدة مديريات قوى عاملة بالمحافظات عن توفير 1845 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، مع تأمين صحي واجتماعي وسكن للمغتربين بمرتبات تبدأ من 5 آلاف جنيه، وذلك للمؤهلات المتوسطة والعليا، من أصحاب الخبرات ودون خبرة.

وأوضحت مديريات القوى العاملة بالمحافظات المعلن بها عن الوظائف، أن التقديم للوظائف يتم عبر تقديم السيرة الذاتية للوظيفة المطلوبة لمكتب القوى العاملة بالمحافظة التابع لها طالب العمل.

وظائف خالية في محافظة الجيزة

 من خلال جهاز رعاية تشغيل الشباب، توافر فرص عمل بشركة سيل للأنظمة الأمنية.

الوظائف المطلوبة

مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية بمدينة أكتوبر.

وظائف الأزهر.. أماكن شاغرة في لجنة مراجعة المصحف بـ مجمع البحوث الإسلامية

وزارة التنمية المحلية تعلن عن وظائف خالية بنظام التعاقد

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بـ 7 آلاف جنيه وظائف خالية في المحافظات


 اشتراطات يجب توافرها في المتقدمين للوظائف

 أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل بداية من محو الأمية

أن يكون سن المتقدمين للوظائف يتراوح ما بين 18 حتى 55 عاما.

 مزايا توفرها الشركة وهي كالتالي:-

4 أيام إجازة في الشهر

يوجد سكن بالهرم

يوجد مواصلات من ميدان الجيزة

على الراغبين في الحصول على الوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرا.

وظائف خالية بجنوب سيناء

فندق في جنوب سيناء يطلب شباب من الجنسين للعمل في الوظائف الخالية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بخبرة وبدون، للعمل مشرفين غرف ومساعدي شيف ومسئولي سكن، براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، مع توفير إقامة للمغتربين وتأمين اجتماعي وتأمين طبي.

وظائف خالية بمحافظة الإسماعلية

إحدى الشركات بالإسماعيلية عن حاجتها لعدة وظائف خالية للعمل مندوبي مبيعات ذكور وإناث سن من 18 حتى 35 عاما، براتب يبدأ من 6200 جنيه مع وجود تأمين اجتماعي وطبي وإقامة للمغتربين.

فرص عمل شاغرة بشرم الشيخ

مدرسة شرم الشيخ للخدمات التعليمية بجنوب سيناء، عن توافر عدة فرص عمل خالية، بينها مدرسين فيزياء ورياضيات ولغة إنجليزية للمرحلة الإعدادية والابتدائية حتى 30 عاما، بخبرة 5 سنوات، وراتب يبدأ من 7 آلاف جنيه.

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