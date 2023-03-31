وزارة التنمية المحلية تعلن عن وظائف خالية بنظام التعاقد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 ، عن حاجتها لشغل 19 من الوظائف التخصصية عن طريق التعاقد بديوان عام الوزارة وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم ( 125 ) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وأوضحت الوزارة ان المسميات الوظيفية للوظائف الخالية بوزارة التنمية المحلية هي عدد 5 أخصائى تشغيل حاسب آلى وعدد 5 مهندس ( ميكانيكى – مدنى – عمارة )، وعدد 4 أخصائى تخطيط عمرانى و عدد 5 باحث قانونى.

شروط وظائف وزارة التنمية المحلية الخالية

وأشارت الوزارة إلي الشروط العامة للوظائف الخالية..

-التعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط

الا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند تاريخ نشر الإعلان .

-أن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات

لا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أى إلتزام بالتثبيت أو التعيين فى وظائف دائمة.

-ألا يقل التقدير العام عن جيد .

-الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار / حكم تأديبى / حكم جنائى .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية المستندات المطلوبة للوظائف الخالية..

-صورة المؤهل الدراسى.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية (وجهان ) .

-صورة شهادة الميلاد المميكنة.

-صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

-صور شهادات الخبرة الحاصل عليها والدورات التدريبية إن وجد.

-صحيفة الحالة الجنائية عند التعاقد .

-تحميل طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان وإعادة تحميله مع المرفقات بعد استكمال البيانات به.

-فى حالة التعاقد يتم تقديم أصول المستندات بالإضافة إلى كارت تحليل المخدرات من أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ثابت به عدم تعاطي المخدرات وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها .

-يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التنمية المحلية عبر اللينك التالى " https://www.mld.gov.eg/ar "، فى الفترة من 28/ 3/ 2023 إلى 4/11 /2023 .