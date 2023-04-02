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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مارس

صدى البلد

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مارس الماضي وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد أوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، ومخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

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وأفادت الهيئة أن الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.


ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)،
حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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