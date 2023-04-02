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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الجزيرة تبرز الأزمة الاقتصادية داخل مصر رغم أنها عالمية

الجزيرة
الجزيرة

كشف الكاتب الصحفي أحمد جمعة المتخصص في الشؤون الخارجية، إنه لاحظ خلال الفترة الماضية اهتمام قناة الجزيرة بتسليط الضوء علي الأزمة الاقتصادية في مصر وكأن الأزمة تتعلق بمصر فقط وليست أزمة عالمية طالت كافة الدول.

 

وتابع خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة صدى البلد،:"العالم أجمع يشهد أحداثا محلية، لكن التركيز على مصر غير مفهوم.
 

وأشار الي أن بعض الإعلاميين في قناة الجزيرة يطغى توجهه السياسي على عمله الإعلامي، وهذا وضح في إعلان الجزيرة سقوط بغداد في أيدي أمريكا من قبل أن تسقط، بالإضافة إلى أنها شنت حربا نفسية ومعلوماتية على العراق، وحتى الأن العراق يعاني من التدخلات، علاوة على إطلاق الجزيرة لقب "الثوار" على الميليشيات المتطرفة هناك.

عزة مصطفي صالة التحرير قناة الجزيرة قناة صدي البلد الأزمة الاقتصادية

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