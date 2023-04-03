38.7 مليار جنيه تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى ديسمبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية ديسمبر 2022 والذى بلغ 3.94 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.5 مليون مستفيد حتى نهاية ديسمبر 2021.



وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 38.7 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضي مقارنة بـ 27.1 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 11.6 مليار جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.7% حتى نهاية ديسمبر الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 19.6%ثم القطاع الخدمي 13.7% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.8%.



وأشارت الرقابة المالية أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) أستحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية ديسمبر 2022 بنسبة 49.70% يليها الشركات بنسبة 44% ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 3.9%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 3.2%.

وأظهرت الرقابة المالية عن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير منذ مارس 2016 حتى نهاية ديسمبر 2022 والذى بلغ 2000 مستفيد ، وبلغت أرصدة التمويل نحو 1.8مليار جنيه .

40 مليار جنيه تمويلات للقطاع خلال 2022

كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقارنةً بـ27.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 47.7%، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد بنهاية عام 2022 مقارنةً بـ3.4 مليون مستفيد في عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 4.3%.