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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يعلق على اعتذار أحمد عبد القادر من كولر

أحمد عبد القادر وكولر
أحمد عبد القادر وكولر

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي اعتذار اللاعب أحمد عبد القادر من المدير الفني مارسيل كولر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب إبراهيم فايق: “ده كلام كويس.. حافظ على نفسك يا عبدالقادر.. اللي عندك مش عند لعيبه كتير”.

لقطة أحمد عبد القادر تثير الجدل 

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأظهر أحمد عبد القادر انفعالًا غير مفهومَا وغضبًا عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، والذي تمكن من إحراز هدفي الحسم.

كما رفض أحمد عبد القادر طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الأحد، توقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق أحمد عبد القادر نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، والتي أقيمت مساء يوم السبت.

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