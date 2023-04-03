ارتفاع حصيلة ضحايا أعاصير الولايات المتحدة إلى 32 قتيلا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 32 قتيلا.

في ممفيس بولاية تينيسي ، تم العثور على طفلين وشخص بالغ متوفين يوم السبت بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار في العديد من المنازل ، وفقًا لإدارة شرطة ممفيس.

في مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي ، أفاد المسؤولون بأن شخصين آخرين لقيا حتفهما ، بعد أن أبلغا عن سبع وفيات في وقت سابق يوم السبت ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

تم العثور على جثتي الزوجين في أحد المخيمات في حديقة ماكورميك كريك ستيت بمقاطعة أوين بولاية إنديانا ، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية بالولاية.

تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة أخرى من العاصفة ، التي تسببت في أعاصير بعدة مناطق ، في وقت سابق في أركنساس وإلينوي وإنديانا وديلاوير وميسيسيبي وألاباما. وأصيب العشرات بجروح وتضررت العديد من المباني أو دمرت.