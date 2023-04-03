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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا أعاصير الولايات المتحدة إلى 32 قتيلا

أعاصير
أعاصير

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 32 قتيلا.

في ممفيس بولاية تينيسي ، تم العثور على طفلين وشخص بالغ متوفين يوم السبت بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار في العديد من المنازل ، وفقًا لإدارة شرطة ممفيس.

في مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي ، أفاد المسؤولون بأن شخصين آخرين لقيا حتفهما ، بعد أن أبلغا عن سبع وفيات في وقت سابق يوم السبت ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

تم العثور على جثتي الزوجين في أحد المخيمات في حديقة ماكورميك كريك ستيت بمقاطعة أوين بولاية إنديانا ، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية بالولاية.

تم الإبلاغ عن 15 حالة وفاة أخرى من العاصفة ، التي تسببت في أعاصير بعدة مناطق ، في وقت سابق في أركنساس وإلينوي وإنديانا وديلاوير وميسيسيبي وألاباما. وأصيب العشرات بجروح وتضررت العديد من المباني أو دمرت.

إعلام أمريكية الولايات المتحدة أعاصير أمريكا

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