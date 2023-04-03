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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل في أزمة أحمد عبد القادر وكولر

صدى البلد

اعتذر أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمدير الفني مارسيل كولر على ما بدر منه خلال لحظة تبديله في مواجهة المارد الأحمر لمنافسه الهلال السوداني.

وإليكم تفاصيل القصة:

وقع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقوبة على احمد عبد القادر لاعب الأهلي بعد ما بدر منه، عقب نهاية مباراة الهلال السوداني، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بانتصار الفريق الأمر بثلاثية نظيفة.

وكان سبب تغريم لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر، هو ظهوره في فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفض مصافحة مدربه السويسري مارسيل كولر، عقب نهاية لقاء الهلال السوداني.

وظهر على عبد القادر علامات الغضب، رغم محاولات كولر لاحتوائه والاحتفال معه بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن نجم الأهلي لم يكن راضياً على قرار استبداله في الشوط الثاني من اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد كشف عن تفاصيل قراره، من خلال بيان رسمي، أعلن فيه سيد عبدالحفيظ عن توقيع غرامة مالية كبيرة على لاعب الفريق الأحمر صاحب الـ 23 عامًا، نظراً لما بدر منه بعد لقاء الهلال.

وكان عبد القادر قد شارك بصفة أساسية في مباراة الأهلي والهلال، وصنع الهدف الأول لفريقه بتمريرة لزميله محمود عبدالمنعم كهربا، بينما غادر في الشوط الثاني، ودفع كولر بـ حسين الشحات بدلاً منه، والذي كافئ المدرب السويسري بتسجيل هدفين حسم بهما الانتصار والتأهل للمارد الأحمر.

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