الرئيس السيسي: سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه سعد بلقاء شقيقه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس السيسي خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة”.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مدينة جدة السعودية، حيث كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مودعيه.

كما كان في الوداع وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال اللقاء، ورحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي في بلده الثاني المملكة السعودية، فيما عبّر السيسي عن الشكر لأخيه ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.