زراعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس ، توزيع طلاب المستوي الأول علوم وهندسة لمادة مهارات الحاسب الآلي امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل اليوم امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني .

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس، أن الدراسة مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأضاف أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، خلال ايام الامتحانات وأن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

وأشار إلى أن وقت المحاضرة خلال الشهر الكريم 55 دقيقة، بدلًا من ساعة ونصف، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.

وكان قد قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تفتح باب القبول دفعات جديدة ببرامج الدراسات العليا والذى يعد إجراء سنويا من اجل تنشيط البحث العلمي وتشجيع الطلاب على الوصول إلى أعلى المناصب العلمية مما يسهم في الإكثار من النشر الدولي.

وأكد عميد كلية زراعة ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن كلية الزراعة جامعة عين شمس تنفرد بعدد من برامج الدراسات العليا التي تتماشي مع رؤية مصر 2030 .

وأشار عميد كلية زراعة الي أن جامعة عين شمس تسعي للوصول لأفضل مستوى في تقديم خدماتها لأعضاء المجتمع الداخلي والخارجي، ومدى جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات الطلاب.

وكشف الدكتور احمد جلال التخصصات في الماجستير بكلية الزراعة وهي كالاتي :

1-الهندسة الزراعية

2-قسم الأراضي

3-الاقتصاد الزراعي

4-الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي

5-إنتاج حيواني

6-إنتاج دواجن

7-أمراض النبات

8-البساتين

9-علوم أغذية

10-الكيمياء الحيوية

11-المحاصيل

12-الميكروبيولوجيا الزراعية

13-النبات الزراعي

14-وقاية النبات