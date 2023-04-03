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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق أمسية رمضانية مميزة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد رابطة خريجي  جامعة عين شمس لإطلاق أمسيه رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارا من ٦ أبريل الموافق 15 من رمضان 2023.

تقام الأمسية الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  وبإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير - المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.

تقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة  والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

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يستطيع مرتادو خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر،  بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة ، إلى جانب فرصة الاستمتاع بجلسات التصوير مع شخصيات رمضانية شهيرة و في ساحة الحرم الرئيسي المميزة وبجوار قصر الزعفران.

خان الزعفران يفتح أبوابه لاستقبال خريجي  الجامعة  بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين. 

 

وكان قد نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حفل إفطار جماعيا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد ١٥٠ فردا من أسر أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بملاهي زيد بارك بمدينة ٦ اكتوبر بمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر .

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب  والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة والدكتور راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

و تحت إشراف الدكتور سامح عوض الله السيد قسم الإعلام وثقافة الاطفال بالكلية وتنسيق كل من طارق أحمد مدير عام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي  مهيتاب مجدي مدير مكتب الأسر والاتحادات الطلابية أحمد عبد السلام مدير إدارة الأمن بالكلية بالتعاون مع حسام مهدى أمين الكلية وفريق الأنشطة الاجتماعية فريق المرح.

رابطة خريجي جامعة عين شمس جامعة عين شمس امسية رمضانية محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني المتيني

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