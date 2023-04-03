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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد حقوق عين شمس يلتقى بالطلاب المختارين للتدريب بالمحاكم الاقتصادية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمد صافى ، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ،بمجموعة من  الطلاب الذين تم اختيارهم لبدء عملية التدريب بالمحاكم الاقتصادية، تنفيذا للبروتوكول المبرم بين الكلية وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل.

هنأ العميد،الطلاب على خوض المنافسة التى أدت إلى اختيارهم، وحثهم على اغتنام الفرصة والاستفادة منها، وحسن تمثيل الكلية، ومساعدتها على إنجاح التجربة التى تعد رائدة على مستوى الجامعات المصرية والعربية، ووعدهم بتقديم كل سبل الدعم والمساندة ، وتذليل ما قد يواجههم من عقبات.

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 حضر اللقاء الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية، والدكتور فريد شعبان والدكتورة شاهيناز عتلم، المشرفان من الكلية على عملية التدريب.

وكانت كلية الحقوق بجامعة عين شمس قد شاركت  في فاعليات منتدي طلاب "اختر فرنسا - Choisissez la France"، الذي نظمته وكالة كامبوس فرنس Campus France بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالاسكندرية، فاعلية تعريفية بالأقسام والشعب الفرنسية التي تمنح شهادات مزدوجة في الجامعات المصرية بدءًا من مرحلة الليسانس وحتي الدكتوراه.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس أن هذه البرامج ترتكز علي دمج الثقافة التعليمة المصرية بنظيرتها الفرنسة حيث تستعين بهيئات تدريس فرنسية-مصرية وتتيح فرص السفر الي فرنسا للدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

تأتي مشاركة الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صافي عميد الكلية.

حيث شارك وفد من ممثلي القسم المصري الفرنسي بالكلية "IFED" وهم الدكتورة نورا عيسي و الدكتورة شاهيناز عتلم في الفاعلية التي أقيمت بالمركز الثقافي الفرنسي بالاسكندرية يوم السبت الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس حقوق جامعة عين شمس عملية التدريب بالمحاكم الاقتصادية قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل

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