جمبسوت غريب.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت مي عمر، مرتديه جمبسوت باللون الرمادي الفاتح، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف من الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر