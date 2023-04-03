عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت غريب.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

txt

عباءة مختلفة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

txt

بعد تصدرها التريند بسبب إعلان .. 10 صور لـ شيرين رضا أثارت الجدل

وتألقت مي عمر، مرتديه جمبسوت باللون الرمادي الفاتح، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف من الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي عمر 

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في الأوقية.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

مفاجأة سارة في أسعار الذهب و الدولار اليوم بالأسواق.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه بعد طرح شهادات 19 و22%

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دون أدوية .. طرق التخلص من الصداع في دقائق

عباءة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها | شاهد

حلويات رمضان.. طريقة تحضير بسبوسة اقتصادية

شوية هدوء.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها| شاهد

احذر.. وجود هذه العلامة في الساق تشير لتجلط الدم

العادي ممل.. بشرى تثير ضجة بظهورها الجديد | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن التدخين؟

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تفاصيل

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

ضربة جديدة لـ Chat GPT .. ألمانيا تعتزم حظر التطبيق بعد إيطاليا

سعرها خرافي.. كريستيانو رونالدو يقود سيارته الجديدة.. فيديو

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة واكسسوارات مبهرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

جمبسوت غريب.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

اليوم العالمي للتوحد.. علامات مبكرة تنذر بالإصابة| تعرف عليها

زجاجة في عنق ذئب.. تصرف بلوجر تعرض لموقف خطير في الصحراء

فيديو

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ