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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في حريق داخل شقته بالقليوبية

حريق
حريق

لقى شخص مصرعه إثر حريق اندلع فى شقته بمدينة شبين القناطر بالقليوبية وانتقلت قوات الحماية المدنية والحريق وتم السيطرة على النيران ونقل الجثمان الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفى بنها العام للعرض على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق .

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وتلقى المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بوقوع حريق فى شقة بمنطقة عزبة الوكلاء بدائرة المركز ووجود جثة.

وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وسيارات الإطفاء وتم السبطرة على النيران دون ان تمتد الى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى " م ا م " 45 سنة نتيجة الاختناق من الدخان حيث رجحت الأجهزة الأمنية ان سبب الحريق هو ماس كهربائى.

كما تبين ان المتوفى كان يقيم بمفرده فى الشقة وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر ونقلها الى مستشفى بنها وتحرر المحضر بالواقعة.

القليوبية أمن القليوبية مدير أمن القليوبية الحماية المدنية شبين القناطر الطب الشرعى

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