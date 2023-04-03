عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمها مدمنة وأبوها رماها.. مأساة صغيرة أوسيم انتهت بجثتها في المقابر

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة طفلة ملقاة بمقابر أوسيم عقب قيام خالها المعاق ذهنيا بقتلها وتخلصت جدتها من جثتها في المقابر. 

وتبين من التحقيقات أنه منذ عامين كان عمر الطفلة سنتين فقط عندما أدمنت والدتها تعاطي المخدرات وتركت المنزل وفرت هاربة تاركة طفلتها في رعاية أبيها وبعد فترة قليلة تزوج الأب وكانت زوجته لا ترغب في رعاية ابنته فقام والد الطفلة بالتخلي عنها وتركها لجدتها لأمها لتربيتها حتى يرضي زوجته الجديدة. 

كبر سن الجدة لم يمكنها من رعاية الطفلة واعتاد خالها المعاق ذهنيا التعدي عليها بالضرب أثناء حالات الهياج التي تصيبه بسبب مرضه حتى وصل عمرها 4 أعوام وفي إحدى المرات التي اعتاد خالها على ضربها بها لم يحتمل جسدها الضئيل قسوة الخال وفارقت الحياة وفكرت الجدة في طريقة للتخلص من المسئولية فألقت بالجثة في مقابر أوسيم. 

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة طفلة في مقابر أوسيم، حيث تبين أن خال المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث إنه معاق ذهنيا وانهال عليها بالضرب حتى الموت، ولخشية جدتها من مساءلة المتهم حملت جثة الطفلة وتخلصت منها وسط المقابر. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، ونُقلت تحت تصرف النيابة العامة وكشفت التحريات الأولية عن وجود آثار حروق وكدمات في جسد الطفلة ما يشير الى وجود شبهة جنائية كما تبين أن الطفلة مجهولة الهوية. 

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الطفلة وقاتلها والدافع وراء ارتكابه الواقعة، ويتولى فريق البحث برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عملية مناقشة أهالي المنطقة وفحص كاميرات المراقبة للتوصل إلى خيط يقود لهوية المتخلصين من الطفلة.

 

ونجحت التحريات بعد عدة أيام من البحث والتحري في الكشف عن هوية الطفلة وهوية الجاني، حيث تبين أن الطفلة والدتها مدمنة وتركت منزلها منذ عامين وأقامت الطفلة مع والدها وزوجة أبيها لكنهما لم يحتملا تربيتها فذهب بها والدها لجدتها لأمها وتركها لها لتربيتها.

وكشفت التحريات أن خال الطفلة معاق ذهنيا يعاني من حالات هياج كانت تدفعه للاعتداء بالضرب على الطفلة مرارا حتى فارقت الحياة في إحدى المرات وهو لا يدرك ما ارتكبه. 

وخشيت الجدة من مساءلة ابنها القانونية فحملت الطفلة في الليل وألقت بها في مقابر أوسيم، نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم في إلقاء القبض على الجدة والخال المتهم وبمواجهة الجدة قالت إنها كانت تخشى إلقاء القبض على ابنها، خاصة أنه معاق ذهنيا ولم تعرف طريقة للتخلص من الطفلة سوى إلقائها في المقابر ربما يعثر عليها أحد أهالي المتوفين ويدفنوها بجوار ميتهم لتخفيف العذاب عنه. 

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس الجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إخفاء جثة الطفلة والتستر على ابنها المتهم، كما قررت إيداع الخال المعاق بإحدى المصحات النفسية.

النيابة العامة جثة طفلة مقابر أوسيم معاق ذهنيا جدتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في الأوقية.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

مفاجأة سارة في أسعار الذهب و الدولار اليوم بالأسواق.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه بعد طرح شهادات 19 و22%

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الميراث القاتل.. تفاصيل قضاء شاب على شقيقه في نهار رمضان بالبدرشين

التفاصيل الكاملة لإصابة 14 طفلا باختناق في حمام سباحة نادي شهير بالعجوزة

مفاجأة في قتل فكهاني أكتوبر لطليقته: رفضت التخلي عن أبنائها فانتقم منها

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

وهو بينقل عفش أخته.. سائق ينهي حياة خراط في الجيزة

بعد اعتداء جارها .. ماذا حدث لـ ملكة جمال النيل بالجيزة؟

في نهار رمضان.. كهربائي يقتل زوجته بمحافظة الجيزة

مفاجأة في جريمة انتهاك دجال لجسد قاصر بموافقة والدها قربانا للجن بالجيزة

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تفاصيل

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

ضربة جديدة لـ Chat GPT .. ألمانيا تعتزم حظر التطبيق بعد إيطاليا

سعرها خرافي.. كريستيانو رونالدو يقود سيارته الجديدة.. فيديو

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة واكسسوارات مبهرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

جمبسوت غريب.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

اليوم العالمي للتوحد.. علامات مبكرة تنذر بالإصابة| تعرف عليها

زجاجة في عنق ذئب.. تصرف بلوجر تعرض لموقف خطير في الصحراء

فيديو

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ