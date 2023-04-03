عباءة أنيقة واكسسوارات مبهرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وظهرت نسرين طافش، مرتديه عباءة طويلة وأنيقة باللون الأخضر بتصميم أنيق ومختلف، ونسقت معها بلوفر ناعم من نفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت

وإليكم صور نسرين طافش

https://www.instagram.com/reel/Cqkr6IjgJgg/?igshid=YmMyMTA2M2Y=