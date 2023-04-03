نتفليكس تطرح برومو الجزء الثاني من EXTRACTION.. وهذا موعد عرضه

طرحت منصة نتفليكس البرومو الدعائي للجزء الثاني من فيلم EXTRACTION الذي يقوم ببطولته كريس هيمسورث، يعود فيه من الموت.

فيلم EXTRACTION الذي عرض على منصة نتفليكس خلال فترة جائحة كورونا، يطرح الجزء الثاني منه على المنصة أيضا يوم 16يونيو المقبل، بعدما حقق مشاهدات بالملايين خلال الإغلاق داخل وخارج أمريكا.

افترض الجميع أن كريس هيمسورث بطل فيلم EXTRACTION قد مات في نهاية أحداث الجزء الأول، ولكن في البرومو الدعائي يعود مرة أخرى، في مهمة جديدة وهو قاتل مرتزق.

يشارك في بطولة EXTRACTION إلى جانب كريس هيمسورث، كل من دانيال برنهاردت، الإيرانية كلشيفته فراهاني، آدم بيسا، وغيرهم.

كان العرض الأول لفيلم EXTRACTION بمثابة الأنجح والأكثر مشاهدة في تاريخ خدمة البث، ووصل إلى 99 مليون أسرة في الأسابيع الأولى من إطلاقه عبر نتفليكس، وتصدر قوائم المشاهدات خلال فترة طويلة، وكان رابع أكثر الأفلام مشاهدة لعام 2020.