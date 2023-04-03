بعد القبض عليها.. صور وضعت سلمى الشيمي في مأزق

يتم التحقيق مع الموديل الشهيرة سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام.

وتخرجت سلمى الشيكي، من كلية التمريض وانطلقت في عالم الأزياء، وهي فى عمر الـ25، كما سبق وألقى القبض عليها بسبب جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في عام 2018، والنيابة العامة قررت حبسها.

وظهرت سلمى الشيمي، في العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء، أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

وإليكم صور سلمى الشيمي