أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 3-4-2023

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 3أبريل 2023.

وتباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأسبوع؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع مقابل 33.68 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع قرشين.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه إلى 37.90 جنيه للشراء و38.32 جنيه للبيع مقارنة 38.19 جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 13 قرشا.

وانخفص سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه اليوم ليسجل 33.50 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع مقارنة 33.80جنيه بزيادة 4 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين نحو 33.32 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 37.90جنيه للشراء و38.32جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 33.50جنيه للشراء و33.84جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي



وسجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين عند 33.42جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع مقارنة 33.66 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين 38.03جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع مقارنة 38.18جنيه سعر اغلاق الخميس الماضي بانخفاض قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 33.69جنيه للشراء و33.83جنيه للبيع بزيادة قرشين .

وكان بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة طرح اليوم الاثنين 3-4-2023، بعائد 19% ثابت و 22% متناقص.

