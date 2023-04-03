المفتي: توزيع التمر والمياه والعصائر وقت الإفطار سلوك نبيل

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن توزيع التمر والمياه والعصائر وقت الإفطار أمر محمود وسلوك نبيل.



وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الزكاة تحمي المال وتنميه وتحافظ عليه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة".

وتابع “إطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف، وخاصة في هذا الشهر الفضيل”، مشيرًا إلى أن أبواب الخير في رمضان كثيرة، ولعل من أعظمها تعوُّد الصائمين على إفطار غيرهم الصائمين خاصة الفقراء منهم والمساكين ولو بتمرة أو شربة ماء.