عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تفكير عبير صبري بها.. معلومات صادمة عن تجميد البويضات

عبير صبرى
عبير صبرى

تصدرت الفنانة عبير صبري ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد أن حلت ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".


 

وقالت عبير صبري :"  فكرت أعمل عملية تجميد بويضات منذ سنوات ثم قررت عدم استكمال الأمر".

 وأضافت عبير صبري :"  فكرت أعمل تجميد بويضات عشان لما أتجوز في فترة  يفوتني فيها إمكانية الإنجاب أستطيع أن انجب".


 

وتابعت عبير صبري:" لم أندم على عدم تجميد البويضات وعدم الإنجاب نعمة بالنسبة لي مثل الإنجاب أيضا ".


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن تجميد البويضات و مخاطرها وفقا لموقع بولد سكاى..


 


 

يعتبر تجميد البويضات حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد، وتستخدم هذه الطريقة للحفاظ على قدرة النساء علىالحمل في المستقبل؛ حيث تستخرج البويضات من مبيض المرأة وتجمد غير مخصبة وتحفظ للاستعمال لاحقا، ويمكن إذابة البويضة المجمدة و تلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم زرعها في رحم المرأة في عملية تدعى (التلقيح الصناعي).


 

مخاطر تجميد  البويضات..


 

-تجميد البويضات أو حفظ البويضات الناضجة بالتبريد، هو طريقة تستخدم لإنقاذ قدرة المرأة على الحمل في المستقبل،لكن مخاطر تجميد البويضات يجب أن تكون في ذهن من تقدم على هذه العملية. 


 

-يتم تجميد البويضات المأخوذة من المبايض دون إخصابها وتخزينها لاستخدامها لاحقًا، ويمكن إذابة البويضة المجمدةودمجها مع الحيوانات المنوية في المختبر وزرعها في الرحم، وبالتالي مخاطر تجميد البويضات قد يدخل بينها الأثر النفسي السيئ حال فشل العملية مستقبلا .

عبير صبري إطلالات عبير صبري الفنانة عبير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

موضوعات متعلقة

وجبة يهملها كثيرون في شهر رمضان.. فوائدها لا حصر لها

أشهر صواني رمضان.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية الأصلية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي بعد الفطار مباشرة؟

هل التمر أفضل لكسر الصيام أم تناول العصائر والمشروبات الغازية ؟

حفنة من الزبيب بين السحور والإفطار| ماذا تفعل لجسمك؟

تناول كوب من الرمان على السحور.. وهذه ستكون النتيجة

أفكر في ارتداء الحجاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

ترشيحاتنا

فعل فاضح السبب ..سلمي الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

عودة استراحات الصحفيين بالدور الرابع بالنقابة |صور

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..ياسمين عبد العزيز تهرب قبل إجهاض الجنين

هل استعان الشافعي براهب مسيحي لعلاج زوجته؟ خالد الجندي يجيب

المطربة آية عبدالله تدخل في نوبة بكاء هستيرية على الهواء

بيان عاجل من وكالة الطاقة الدولية بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفكير عبير صبري بها.. معلومات صادمة عن تجميد البويضات

فرق 9 سنين.. أبرز 8 صور لـ مي كساب وزوجها |شاهد

ما هو الوقت الأمثل لتناول الكنافة و القطايف فى رمضان؟

سم قاتل.. احذر الإفراط في تناول هذا الطعام بـ رمضان

فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

قلبي على ولدي حجر .. اب يعذب ابنته حتى الموت بسبب مرضها

عايزة مشاهدات.. اعترافات سلمى الشيمي حول نشرها فيديوهات وصور مثيرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ