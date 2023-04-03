بعد تفكير عبير صبري بها.. معلومات صادمة عن تجميد البويضات

تصدرت الفنانة عبير صبري ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد أن حلت ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".





وقالت عبير صبري :" فكرت أعمل عملية تجميد بويضات منذ سنوات ثم قررت عدم استكمال الأمر".

وأضافت عبير صبري :" فكرت أعمل تجميد بويضات عشان لما أتجوز في فترة يفوتني فيها إمكانية الإنجاب أستطيع أن انجب".





وتابعت عبير صبري:" لم أندم على عدم تجميد البويضات وعدم الإنجاب نعمة بالنسبة لي مثل الإنجاب أيضا ".





وفى هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن تجميد البويضات و مخاطرها وفقا لموقع بولد سكاى..









يعتبر تجميد البويضات حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد، وتستخدم هذه الطريقة للحفاظ على قدرة النساء علىالحمل في المستقبل؛ حيث تستخرج البويضات من مبيض المرأة وتجمد غير مخصبة وتحفظ للاستعمال لاحقا، ويمكن إذابة البويضة المجمدة و تلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم زرعها في رحم المرأة في عملية تدعى (التلقيح الصناعي).





مخاطر تجميد البويضات..





-تجميد البويضات أو حفظ البويضات الناضجة بالتبريد، هو طريقة تستخدم لإنقاذ قدرة المرأة على الحمل في المستقبل،لكن مخاطر تجميد البويضات يجب أن تكون في ذهن من تقدم على هذه العملية.





-يتم تجميد البويضات المأخوذة من المبايض دون إخصابها وتخزينها لاستخدامها لاحقًا، ويمكن إذابة البويضة المجمدةودمجها مع الحيوانات المنوية في المختبر وزرعها في الرحم، وبالتالي مخاطر تجميد البويضات قد يدخل بينها الأثر النفسي السيئ حال فشل العملية مستقبلا .