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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الكل يضع يده على الزناد".. كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية مع أمريكا

صدى البلد

قال الدكتور عماد عجمي رئيس اللجنة التحضيرية للدبلوماسيين والمراسلين الأجانب، إن كوريا الجنوبية تجري تدريبات مضادة للغواصات بالاشتراك مع أمريكا، والتصريحات دائما نارية من كل الأطراف، سواء الكوريتين أو اليابان، كأن كل الأصابع على الزناد، لكن العالم الآن يكفيه أوكرانيا.

وأضاف عجمي، خلال مداخلته عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة جنوب شرق آسيا هي على "كف عفريت" ولكنها "كف عفريت مسيطر عليها"، برغم أنها منطقة ملتهبة لكن هناك وقاعد أمريكية قوية منتشرة في هذه الدول.

وأضاف أن المسؤولين اليابانيين أكدوا أن المناورات الحالية في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية تستهدف الاستعداد إلى هجوم كوري شمالي بالصواريخ البالستية من الغواصات، بعد وجود نشاط كبير في قوات بيونج يانج خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك مصادر عسكرية يابانية كشفت عن وجود تصعيد في البنية العسكرية البالستية النووية الكورية الشمالية، ولكن الأخطر من الصواريخ البالستية هي التصريحات النارية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إضافة لوجود إنشاءات حديثة في المناطق العسكرية الكورية الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية كورية الجنوبية كوريا الشمالية الصواريخ البالستية مناورات عسكرية

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