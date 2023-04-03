عملة نادرة الحلقة 12.. محاولة قتل حسن أبو عصايا ونادرة تهرب برفقة شقيقها

عرض مساء اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



تبدأ الاحداث عندما تذهب نادرة لدميانة و تدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بانتظارها شداد الفنان محمد لطفي، يعبر شداد لنادرة عن حبة و تطلب منه ان يتوقف عن هذا الحديث و تطلب منه انتظارها عند الجبل وقت إقامة المولد لعدم لفت الانتباه، يستعد عبد الجبار و أهل النجع لإقامة المولد، يلتف اهل النجع امام بيت حسن أبو عصايا من اجل استلام "لفافة لحم" يخشى عطية من ثأر عبد الجبار لولدة اثناء إقامة المولد و يؤكد له حسن أبو عصايا ان عبد الجبار اعقل من ذلك، يطلب عادل من والدة عطية قتل عمه حسن أبو عصايا مستغلين المولد حتى يظن الجميع ان عبد الجبار السبب في قتل عمه حسن أبو عصايا، يقتنع عطية و يقرئون الفاتحة على ذلك.



يمشي عبد الجبار برفقة أولاده مهنئ أطفال اهل البلد بالمولد، ويقابل حسن أبو عصايا ويسأله عبد الجبار عن ترشحه لمجلس الشعب ويؤكد له مشاركته ويبادله عبد الجبار "يجب ان تستعد جيداً" نشاهد من مكان مرتفع رجل يحاول رصد أحد من اجل إطلاق النار عليه، يستعد الشيخ المتطرف واعوانه من اجل استغلال المولد لأمر ما، اثناء إقامة المولد نجد نادرة تنتظر بجانبها لشوق مربيه رضيعها يوسف و تنظر شيء، نجد علاء يشاهد غالية الراقصة، تذهب اليه إسراء و تخبره "كذباً بدافع الغيرة" ان والدة يريده، يطلب عبد الجبار من علاء مناداة الشيخ المنزلاوي ليشاركهم احتفالات المولد، يقف مسعود وسط المولد ينظر لدميانة و تتابعه زوجته سميرة بنظراتها و تتوعد لمسعود و يطلب منها بغضب ان تغادر و تهتم بابنتها، تتحدث سميرة بحرقة مع اسراء وتخبرها عن حزنها بسبب شقاوة مسعود و رغبته الدائمة في معاكسة النساء، يعترض الشيخ حمزه طريق رقية و هي برفقة الأستاذ القاهري وسيم و تنهره رقيه، تتصل نادرة بدميانة و تخبرها ان تستعد لتنفيذ خطتها، تذهب والدة عبيدة و عبيدة لحسن أبو عصايا لتشكره بينما يحاول احد الأشخاص أصابه حسن يخطئ و تصيب الرصاصة والدة عبيدة و يستنجد بالدكتورة أنس لمساعدة والدته، يحبط الشيخ حمزه مخطط الشيخ عمر و يعايره باهل بيته "رقية اخته" يطرد عبد الجبار عبيدة من منزله و يسمح ببقاء والدته للغد، تقف نادرة تلفظ أنفاسها جراء ما حدث، نرى نادرة و رضيعها تستقل سيارة برفقة اخوها نبيل و بمساعدة دميانة، يراهم مسعود.



أبطال مسلسل “عملة نادرة”



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.