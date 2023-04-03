خفض إنتاج أوبك+ يرفع أسعار النفط 6.3% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، بعد خفض تحالف أوبك+ إنتاج النفط 3.66 مليون برميل يوميًا أو 3.7% من الطلب العالمي حتى نهاية هذا العام.

وقال منتجون رئيسيون للنفط في التحالف المكون من منظمة الدول المنتجة للنفط وحلفاء من بينهم روسيا، إنهم سيخفضون طوعياً الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، ويشمل ذلك إعلان السعودية خفضًا في إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداء من مايو وحتى نهاية 2023.

ويضاف الخفض الطوعي وفق التحالف بواقع 1.66 مليون برميل يوميا إلى خفض أقر في أكتوبر الماضي بواقع مليوني برميل ليصل إجمالي الخفض إلى 3.66 مليون برميل.

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار يهدد بزيادة الاضطرابات في سوق النفط، مع نقص المعروض المتوقع بالفعل في النصف الثاني من العام الحالي.

وزاد سعر برميل برنت في العقود الآجلة 6.3% عند 84.93 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن وصلت إلى 86.44 دولار خلال التعاملات، وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي، تسليم مايو بنسبة 6.28% ليصل إلى 80.42 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم بحوالي 8%.