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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بعد وصول ترامب لنيويورك من أجل محاكمته

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن تعليقا على احتمال اندلاع أعمال عنف أثناء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يثق في شرطة نيويورك.

ومنذ قليل، وصل ترامب إلى نيويورك تمهيدا لجلسة محاكمته، وذلك بعد أن هبطت طائرته في مطار لا جوارديا بنيويورك.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.

وحمل العشرات أعلامًا مؤيدة لترامب وأعلامًا أمريكية واصطفوا على طول الطريق الذي مرّ فيه الموكب. وفي مطار بالم بيتش الدولي، استقلّ ترامب طائرته الخاصة وهي من طراز بوينج 757، ولوّح للصحفيين خلال صعوده سلّمها.

تأهب أمني

ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة. وأعرب البيت الأبيض، الاثنين، عن استعداده لمواجهة "أي عنف" قد تشهده نيويورك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن "البيت الأبيض يراقب المخاوف الأمنية المتعلقة بتوجيه اتهام للرئيس السابق"، لكنه نفى وجود "تهديدات محددة تتعلق بمثوله أمام المحكمة"، مشيراً إلى "الاستعداد لأي عنف".

ترامب يصل إلى نيويورك تمهيدا لجلسة محاكمته

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وقال مسؤول بمحكمة مانهاتن إن "المحاكمة من المقرر أن تعقد الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش، الثلاثاء". في حين أشار مكتب ترامب إلى أن الرئيس السابق "سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مارالاجو الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، الأربعاء".

وعن إمكانية حدوث احتجاجات، قال مسؤول بالمحكمة إن "قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية"، بحسب وكالة "رويترز".

وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الاثنين، من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية لدونالد ترامب سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أيّاً كان".

وقال آدمز خلال مؤتمر صحفي عشية مثول ترمب أمام المحكمة "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا الثلاثاء، رسالتنا واضحة وبسيطة: (تحكّموا بأنفسكم)".
 

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