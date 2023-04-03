بيان عاجل من وكالة الطاقة الدولية بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط

علقت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، على قرار مجموعة أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط، قائلة إنه يثير خطر تفاقم الاضطرابات في أسواق النفط، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت في بيان لها، أن التخفيضات التي تستهدفها مجموعة أوبك+ لإنتاج النفط، ستثير خطر تفاقم اضطراب سوق النفط ودفع الأسعار للقفز وسط حالة التضخم الزائدة في العالم، بينما كانت التوقعات تشير بالفعل إلى شُح المعروض.

أضافت الطاقة الدولية أنه كان من المتوقع أن تشهد أسواق النفط العالمية شحا بالفعل في النصف الثاني من 2023 مع احتمال حدوث عجز كبير في الإمدادات.

وأعلنت العديد من دول أوبك+ عن تخفيضات طوعية في الإنتاج، وهي المملكة العربية السعودية بمقدار 500 برميل يوميا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات العربية المتحدة بمقدار 144,000 برميل يوميا، والعراق بمقدار 211,000 برميل يوميا، والكويت بمقدار 128,000 برميل يوميا، وعمان بمقدار 40,000 برميل يوميا، والجزائر بمقدار 48,000 برميل يوميا، وكازاخستان بمقدار 78,000 برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500,000 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.‏