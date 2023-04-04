"لا أستطيع العيش بدونه"..ابنة ستيف جوبز تتراجع عن السخرية من iPhone 14 

تراجعت إيف جوبز - ابنة أسطورة آبل الراحل والمؤسس المشارك، ستيف جوبز- عن سخريتها من هاتف iPhone 14 ، حيث قالت مؤخرا إنها “لا تستطيع العيش بدونه” وأنه أداة للمبدعين وتحفة ذات تصميم جمالي.

وبعد أشهر من السخرية من هاتف iPhone 14 لكونه "نسخة مكررة من هاتف iPhone 13" على حد وصفها عند إطلاقه، وصفت إيف جوبز خلال مقابلة مع The Strategist هاتف iPhone 14 بأنه "غير الطريقة التي نعيش بها حياتنا، وببساطة شديدة ، إن مشاعري تجاه كل شيء عادلة ، إنه أداة عبقرية ".

وعند سؤالها عن أهم الأشياء التي لا يمكنها الاستغناء عنها في حياتها سردت إيف جوبز قائمة من 9 أشياء كان من بينها هاتف iPhone 14 ، والذي سخرت منه عند إطلاقه من قبل شركة آبل في سبتمبر العام الماضي.

وعبر قصة أو “ستورى” على صفحتها على موقع انستجرام، سخرت إيف جوبز من هواتف iPhone 14، من خلال مشاركتها صورة لرجل يمسك نفس القميص الذي يرتديه، وعلقت عليها: “ عندما أقرر التحول من iPhone 13 إلى iPhone 14” .

وكتبت حينها "قمت بالترقية من iPhone 13 إلى iPhone 14 بعد إعلان آبل اليوم"، كما لمحت إيف إلى أن سلسلة هواتف iPhone 14 لا تختلف عن سلسلة iPhone 13 الذى تم إصدارها حيث حصلا هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Plus على نفس معالج هواتف iPhone 13 وهو A15 Bionic .