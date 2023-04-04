هاني حتحوت عن مسابقة مليونير صدى البلد: ربنا يكتبها ليكم.. فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المشاركة في مسابقة مليونير صدى البلد، من خلال التواصل على رقم 2324.



وتابع حتحوت خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد «يمكن للمشاهدين التواصل هاتفيا والإجابة على السؤال بأكثر عدد ممكن، لدخول السحب»، معلقا «ربنا يكتبها ليكم إن شاء الله».

أطلقت قناة صدى البلد، مسابقة مليونير صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك بقيمة مالية تبلغ مليون جنيه.



ويمكن الاشتراك في مسابقة مليونير صدى البلد، عن طريق رسالة نصية أو الاتصال على رقم 2324، وذلك للإجابة عن سؤال المسابقة.



وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في ليلة القدر، بعد السحب الذي سيكون بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

