عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللحظات الأولى لإطلاق المقاومة الفلسطينية النار علي جيش الاحتلال.. شاهد

صدى البلد

أوضح مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة إطلاق شباب المقاومة الفلسطيني النار تجاه قوات الاحتلال على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

واندلعت، فجر الثلاثاء، مواجهات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. حسبما ذكر موقع فلسطين اليوم.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات بالقرب من مدخل البلدة، حيث أطلق المقاومون وابلاً من الرصاص اتجاه الجيبات العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأثنين، إنه تم إطلاق نار عند مستوطنة معاليه جلبوع في شمال الضفة الغربية دون إصابات، ويجري أعمال التمشيط في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن إطلاق النار على القوة العسكرية الإسرائيلية تم بالقرب من قرية حوارة جنوبي مدينه نابلس دون وقوع إصابات.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين عقب عملية إطلاق النار جنوب نابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرا بجروحه وإصابة آخر بجروحٍ حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

إسرائيل وزارة الصحة الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي الصحة الفلسطينية الضفة الغربية المقاومة الفلسطيني الاحتلال الإسرائيل مستوطنة معاليه جلبوع شمال الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

النيابة تكشف سر قيام أب بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية ..فيديو

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

ترشيحاتنا

تحركات عسكرية عاجلة من روسيا تجاه ميناء أوديسا

لا تلتفتوا للرويبضة.. أحمد كريمة يرد على فساد صوم سكان أكتوبر وزايد

سيد علي: قناة الجزيرة لم يصلها تحسن العلاقات المصرية القطرية حتى الآن

نشأت الديهي: العلاقات المصرية السعودية حمت المنطقة من كوارث

سبحة وتاتو.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل في أحدث ظهور

بعد خناقتهما.. ميريام فارس تستفز فارس كرم والمطرب: مبتشبعيش بهدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ