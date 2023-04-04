اللحظات الأولى لإطلاق المقاومة الفلسطينية النار علي جيش الاحتلال.. شاهد

أوضح مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة إطلاق شباب المقاومة الفلسطيني النار تجاه قوات الاحتلال على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

واندلعت، فجر الثلاثاء، مواجهات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. حسبما ذكر موقع فلسطين اليوم.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات بالقرب من مدخل البلدة، حيث أطلق المقاومون وابلاً من الرصاص اتجاه الجيبات العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأثنين، إنه تم إطلاق نار عند مستوطنة معاليه جلبوع في شمال الضفة الغربية دون إصابات، ويجري أعمال التمشيط في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن إطلاق النار على القوة العسكرية الإسرائيلية تم بالقرب من قرية حوارة جنوبي مدينه نابلس دون وقوع إصابات.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز تجاه فلسطينيين عقب عملية إطلاق النار جنوب نابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثرا بجروحه وإصابة آخر بجروحٍ حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.