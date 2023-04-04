لا تلتفتوا للرويبضة.. أحمد كريمة يرد على فساد صوم سكان أكتوبر وزايد

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص أذان الفجر.

وقال أحمد كريمة، في بيان، إن أذان الفجر توقيت القاهرة صحيح، وإفطار الصائمين غرب القاهرة (أكتوبر والشيخ زايد) صحيح ، والمعتمد أهل الأختصاص من معهد المساحة وخبراء الفلك وعلماء الفقه في الأزهر الشريف.

وشدد أحمد كريمة، على عدم الالتفات إلي المتطفلين علي موائد العلوم الشرعية من الخوارج والرويبضة، صناع الفتن.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت صورة منسوبة للدكتور أحمد كريمة، يفتي فيها بفساد صوم سكان أكتوبر والشيخ زايد، إذا أفطروا على توقيت أذان القاهرة، وهو ما نفاه الدكتور أحمد كريمة.