فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

حرص فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على توضيح خطة كهربا مع غرامة نادي الزمالك، ذلك عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “كهربا عرض علي الزمالك خيارين، إما تقسيط الغرامة ودفعها مباشرة للزمالك، أو سدادها دفعة واحدة في حساب الزمالك (المحجوز عليه) لصالح ممدوح عباس، في بنك مصر، وكده الزمالك لن يحصل علة جنيه واحد، ودة طبعا في حالة رفض الزمالك تقسيط الغرامة”.

ووجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، رسالة إلى جمهور عبر السوشيال ميديا.

وكتب “كهربا”، من خلال حسابه الشخصي إنستجرام، "أنا اتربيت على الغالي، في ناس بتفهمها من الناحية المادية بس للأسف، اتربينا علي الغالي؛ يعني على الاحترام، وحفظ العشرة والود، والنفس العفيفة، وحب الخير".