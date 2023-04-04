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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت العيد 

طريقة عمل بسكويت العيد.. تبدأ ربات المنزل في تحضير بسكوت العيد خلال هذه الأيام؛ لذلك تقدم الشيف بوسي محمد طريقة عمل بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة .
 

طريقة عمل شوربة البروكلي بالبطاطس

قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت الـ 7 دقائق بدون خلاط أو مضرب


المقادير لعمل بسكويت العيد 


كيلو دقيق فاخر أي 7 أكواب ونصف ممسوحة
2 كوب سكر بودرة
كوب و نصف سمن لبسكوت الماكينة أما بسكوت الكيس نضع 2 كوب من السمن أو  الزبدة 
نصف كوب حليب
4 بيضات  بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
لبسكوت بنكهة البرتقال نضع ملعقة صغيرة بشر برتقال و ملعقة صغيرة رائحة البرتقال .


طريقة عمل بسكويت العيد 


1. يوضع السكر و السمن في وعاء عميق ثم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي نخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.
2. نضيف البيض و الفانيليا  علي الخليط و نقلب المكونات جيدا حتي يختفي البيض و يصبح قوام كريمي.
3. يوضع الدقيق و البيكنج بودر علي الخليط السابق ونعجن باليد أو المضرب  جيدا حتي يتجانس العجين ثم نضيف نصف كوب الحليب بعد أن نذيب فيه ملعقة النشادر  و نستمر في التقليب و العجن حتي يعطيك عجينة ناعمة.
4. نقوم بتشكيل البسكوت أما باستخدام الماكينة  أو كيس الحلواني و يوضع على صينية ممسوحة بالزيت.
5. يجب ان يكون الفرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة قبل وضع البسكويت و يوضع البسكويت لمدة 10 دقائق او حتي تحصلي علي لون ذهبي من الأسفل و نقوم بتشغيل الشواية لمدة دقيقة واحدة ليأخذ لون خفيف من الأعلى.
6. يترك البسكوت دون تحريك علي الصينية حتي يبرد تماما ثم يرفع من علي الصينية و يحفظ في علبة جيدة الغلق و يقدم و بالهناء والشفاء.

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