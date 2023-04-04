طريقة عمل بسكويت العيد.. تبدأ ربات المنزل في تحضير بسكوت العيد خلال هذه الأيام؛ لذلك تقدم الشيف بوسي محمد طريقة عمل بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة .





المقادير لعمل بسكويت العيد



كيلو دقيق فاخر أي 7 أكواب ونصف ممسوحة

2 كوب سكر بودرة

كوب و نصف سمن لبسكوت الماكينة أما بسكوت الكيس نضع 2 كوب من السمن أو الزبدة

نصف كوب حليب

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

لبسكوت بنكهة البرتقال نضع ملعقة صغيرة بشر برتقال و ملعقة صغيرة رائحة البرتقال .



طريقة عمل بسكويت العيد



1. يوضع السكر و السمن في وعاء عميق ثم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي نخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

2. نضيف البيض و الفانيليا علي الخليط و نقلب المكونات جيدا حتي يختفي البيض و يصبح قوام كريمي.

3. يوضع الدقيق و البيكنج بودر علي الخليط السابق ونعجن باليد أو المضرب جيدا حتي يتجانس العجين ثم نضيف نصف كوب الحليب بعد أن نذيب فيه ملعقة النشادر و نستمر في التقليب و العجن حتي يعطيك عجينة ناعمة.

4. نقوم بتشكيل البسكوت أما باستخدام الماكينة أو كيس الحلواني و يوضع على صينية ممسوحة بالزيت.

5. يجب ان يكون الفرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة قبل وضع البسكويت و يوضع البسكويت لمدة 10 دقائق او حتي تحصلي علي لون ذهبي من الأسفل و نقوم بتشغيل الشواية لمدة دقيقة واحدة ليأخذ لون خفيف من الأعلى.

6. يترك البسكوت دون تحريك علي الصينية حتي يبرد تماما ثم يرفع من علي الصينية و يحفظ في علبة جيدة الغلق و يقدم و بالهناء والشفاء.