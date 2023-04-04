قتيل و30 مصابا.. أول إحصاء رسمي لضحايا تصادم قطارين جنوب هولندا

أعلنت سلطات الطوارئ الهولندية عن وجود قتيل و30 مصابا في حادث تصادم قطارين للركاب والبضائع جنوبي البلاد، معلنة عن الاحصاء الرسمي لضحايا الحادث.

وأفادت "بي إن أو نيوز"، نقلاً عن مسؤولين وشهود عيان محليين، بأن قطار ركاب خرج عن مساره؛ بعد اصطدامه برافعة في هولندا ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى إصابة العشرات.

ولا تزال عملية الإنقاذ جارية، حيث تم نقل طواقم الطوارئ الى الموقع، فيما يصل عدد المصابين الى 30 شخصا وقتيل وحيد وفقا لأخر تحديث من السلطات الرسمية في هولندا نتيجة الحادث حتى توقيت نشر الخبر.

وكانت الأنباء قد أفادت، في وقت سابق، بأن القطار اصطدم بقطار آخر، ولكن فيما بعد، قال مسؤولون محليون: إن القطار اصطدم برافعة بناء.

وكان قطار شحن ثالث موجودًا في مكان الحادث، لكنه ليس ضمن القطارات المحطمة في الحادث.

وقالت وكالة الأنباء "إيه. إن. بي" إن العربة الأمامية لقطار الركاب، انحرفت عن مسارها؛ بعد أن اصطدمت بقطار الشحن، وأضافت أن العربة الثانية مالت على أحد جانبيها، واندلع حريق في العربة الخلفية.

وأفاد إشعار من خدمات الطوارئ المحلية، بأن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث بالقرب من قرية فورشوتن الواقعة بين لاهاي وأمستردام.