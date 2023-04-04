دراسة: البلح المنقوع يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويحمي من سرطان القولون

استعرضت الاعلامية داليا ايمن في برنامج صباح البلد المذاع على قناه صدى البلد الفضائيه وبرئاسة تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي؛ نتائج دراسة خاصة بتناول البلح او منقوع البلح سواء لبن او مياه.

واكدت الدراسة أن تناول البلح بجميع صوره يعزز صحة الجسم والجهاز الهضمي ويحمي من سرطان القولون ويقوي القلب؛ مضيفة أن البلح يحتوي على العديد من الفيتامين والمعادن التي يحتاجها الجسم و الألياف التي تساعد على صحة القولون بالإضافة الى انه يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وغني بالبوتاسيوم والمنجنيز والفسفور والزنك والحديد.