عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع و700 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 700 شاحنة و 300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 432 شاحنة و295 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 268 شاحنة و5 سيارة.

 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Orsrby Bulker ، Anna ELisebeth ، امل ، عمان والحرية2 وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .
 

البحر الأحمر بضائع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر بوسي الاعلام البحر المركز الاعلامي بضائع عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد

حقيقة منح المواطنين 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية في التموين

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

هدية العيد| تطبيق الزيادة الجديدة للموظفين خلال أيام.. والعلاوة 8% بالقانون

ترشيحاتنا

جثتان مجهولتان الهوية.. التعرف على اسم أحد ضحايا حادث مطروح

مأساة إنسانية.. شاهد| بطلة مسلسل “الحاج متولي” تعاني من التسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها

تداول أسعار الذهب بأعلى 6 % عن نفس التوقيت من الشهر الماضي

فيلم لن يراه إلا أبناء أحفادك.. تفاصيل جديدة عن 100 سنة

عاصفة رملية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. اكتشف تليف الكبد بلمس المعدة وأشياء يجب فعلها على الفور

عملة نادرة.. كيف تصبحين أما قوية ومستقلة مثل نيللي كريم في المسلسل

كوكب غريب يرسل إشارة لاسلكية.. ما قصة الأمل الجديد؟

فطارك عندنا: شيش طاووق وبطاطس محمرة بالتوابل وسمبوسة بالزعتر والجبنة والحلو مهلبية دوم

فيديو

ببوس جوزي في كل مكان.. عبير صبري: ندمانة على المشاهد الساخنة| فيديوجراف

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ