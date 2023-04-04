تداول 14 ألف طن بضائع و700 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 700 شاحنة و 300 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 432 شاحنة و295 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 268 شاحنة و5 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Orsrby Bulker ، Anna ELisebeth ، امل ، عمان والحرية2 وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا وبريدج وغادرت ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .

