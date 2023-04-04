5 خطوات هتخلصك من أرق الصيام| تعرف عليها

الأرق والصوم.. قدمت الدكتورة نهى عبد الواحد، أخصائية مخ وأعصاب ، روشتة سحرية تحتوي على عددًا من النصائح المهمة للتغلب على مشكلة الأرق والنوم المتقطع خلال شهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:



وجاءت النصائح خلال فيديو أذاعته فضائية العربية:



ـ الحصول على قيلولة صغيرة بعد العصر لاتقل عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 45 دقيقة أثناء وقت الصيام حتى يتجنب الشخص الإجهاد ويكون قادرًا على مواصلة يومه.



ـ عند الإفطار يفضل تناول الوجبات الخفيفة وعدم الإفراط في شرب المنبهات على رأسها الشاي والقهوة.



ـ كما يفضل ممارسة نوع من الرياضة الخفيفة قبل تناول وجبة الإفطار ويفضل تجنب الرياضيات العنيفة قبل النوم على الأقب بـ 3 ساعات.



ـ محاولة النوم بعد صلاة التراويح في حدود الساعة الـ 10 وعدم التعرض لأية أجهزة إلكترونية والنوم في غرفة إضائتها خافتة.



ـ ويفضل في السحور تجنب الوجبات المشبعة بالدهون والسكريات العالية وشرب الكثير من المياه.

