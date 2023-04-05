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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«حاولت تمثل وفشلت فلجأت لاستعراض جسمها».. تفاصيل 180 دقيقة تحقيق مع سلمى الشيمي "فيديوجراف"

المتهمة سلمى الشيمي
المتهمة سلمى الشيمي

لحظة القبض على سلمى الشيمي .. خبر أثار ضجة على السوشيال ميديا، منذ إعلان ضبط بلوجر الأزياء سلمى الشيمى، حيث كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية تفاصيل سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، حال عودتها إلى البلاد قادمة من الإمارات، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة. 

 

 

القبض على سلمى الشيمي

ما إن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على بلوجر الأزياء سلمى الشيمي، حال عودتها قادمة من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقها بضبطها وإحضارها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة، ليتركّز البحث على عبارات " سلمى الشيمي تيك توك "، و " سلمى الشيمي إنستجرام "، و " سلمى الشيمي فيسبوك ". 

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للمزيد حول فيديوهات سلمى الشيمي والتهم الموجهة لها من قبل النيابة في الإسكندرية وتفاصيل التحقيق مع سلمى الشيمى شاهد الفيديوجراف التالي:

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