فرج عامر يكشف مفاجأة سارة بشأن لاعب الأهلي السابق

اقترب جونيور أجاي مهاجم الاهلي السابق وسموحة الحالي خطوة جديدة على طريق العودة للمشاركة فى تدريباته بالكرة للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة فى بداية الموسم .



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أجاي لاعب سموحة ونجم الاهلي سابقاً باقي من الزمن ١٠ ايام علي بدء التمرين بالكرة مع فريق سموحةً"



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الرياضي 2022-2023.



ويحتضن استاد زهرة الجنوب المباراة التي ستجمع فريق أسوان ضد سموحة، في تمام الساعة 9:15 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بدوري الممتاز.