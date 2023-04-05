عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. سعر غير متوقع لبيجامة ريهام حجاج.. علامة تكشف السوبيا المغشوشة.. أمراض خطيرة تصيبك بسبب القيادة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

6 أطعمة تحمى من أمراض الشيخوخة وتجاعيد البشرة
 

تعد الشيخوخة من الأمور الطبيعي التى لاتتعرض لها البشرة فقط بل الجسم كله من انخفاض لكفاءة أجهزة الجسم والأعضاء الداخلية. 
 

فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. من الأجمل؟
 

ظهرت الكثير من الفنانات في المسسلات الرمضانية بفستان الزفاف خلال الأحداث، وكانت جميع الفساتين عصرية ومميزة للغاية.
 

يتجاوز 80 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لبيجامة ريهام حجاج في "جميلة"
 

ظهرت الفنانة ريهام حجاج في الحلقة السابقة من مسلسل “جميلة” داخل مكتبها بالنيابة الإدارية، وهي ترتدي Set من دار أزياء Balenciaga.

بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية

تعد السوبيا من المشروبات الرمضانية التى تمتلك مذاقا شهيا يجعلها الأكثر انتشارا واستخداما طوال شهر رمضان ولكن هناك بعض الأنواع التى يتم غشها بمواد تضر الصحة.
 

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟
 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، لتصل إلى 35 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.
 

أفضل علاج للصدفية بدون أثار جانبية.. هاني الناظر يكشف التفاصيل
 

تعد الصدفية من الأمراض المناعية التى تظهر آثارها على الجلد والبشرة وتظهر قشور وبثور واضحة فى أماكن مختلفة من الجسم.

بـ 5 خطوات سهلة.. كيف تحافظ على وزنك في شهر رمضان ؟
 

يعتبر شهر رمضان هو شهر إكتساب الوزن بسبب كثرة تحضير الأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة والمرتبطة بهذا الشهر، ويمكن لإتباع بعض العادات الغير صحية أن نكتسب وزنا زائدا دون أن نشعر.
 

إهمال علاج القولون يصيبك بـ 4 أمراض نفسية خطيرة| تدمر الحياة
 

لايعرف الكثير من الأشخاص أن إهمال علاج بكتيريا القولون يؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والجهاز العصبي ويمكن أن تتسبب فى الإصابة بالأمراض النفسية الخطيرة .

أمراض خطيرة تصيبك بسبب القيادة.. دراسة صادمة

لا يقل وقت القيادة لمن يملكون السيارات عن ساعتين يوميا، وبالرغم من أنها وسيلة سهلة.. إلا أنه كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بكين، ان القيادة وسط الضوضاء قد يتسبب في رفع ضغط الدم.
 

تتجاوز نصف مليون.. سعر جيب الفنانة اللبنانية رزان جمال يثير الجدل

نشرت الفنانة اللبنانية رزان جمال صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأطلت رزان بإطلالة جديدة وجذابة .

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الشيخوخة فساتين الزفاف المسلسلات الرمضانية ريهام حجاج السوبيا رمضان هاني الناظر القولون القيادة رزان جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

ننشر جداول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بعد اعلانها في المديريات

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعليق مثير من خالد الغندور علي عدم احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك

وفاة والد الفنانة دينا الشربيني.. وصلاة الجنازة اليوم

موضوعات متعلقة

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

ابتعد عن الحلويات والأطعمة الدسمة في رمضان .. دراسة تحذر

منتجات في السوبر ماركت تهدد صحتك .. تجنب شراءها في شهر رمضان

9 علامات واضحة.. كيف تفرق بين لحوم الأرانب والقطط

ترشيحاتنا

تحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.. خطوة فارقة تكلف 120 مليون دولار

ردا علي اقتحامهم الأقصى.. شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالألعاب النارية.. شاهد

التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر

قوته تخطت الـ 6 درجات.. زلزال عنيف يضرب بنما .. تفاصيل

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان لراحة البال وتيسير الأمور الصعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم أندم على قبلات مسروقة.. أجرأ إطلالات يسرا اللوزي وضعتها في مازق

تتجاوز نصف مليون.. سعر جيب الفنانة اللبنانية رزان جمال يثير الجدل

كلمة السر "كهربا"| 3 أسباب تُقرب إمام عاشور من الأهلي

طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة بخطوات سهلة

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ