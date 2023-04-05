نشرة المرأة والصحة.. فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. سعر غير متوقع لبيجامة ريهام حجاج.. علامة تكشف السوبيا المغشوشة.. أمراض خطيرة تصيبك بسبب القيادة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

6 أطعمة تحمى من أمراض الشيخوخة وتجاعيد البشرة



تعد الشيخوخة من الأمور الطبيعي التى لاتتعرض لها البشرة فقط بل الجسم كله من انخفاض لكفاءة أجهزة الجسم والأعضاء الداخلية.



فنانات ظهرن بفساتين الزفاف في المسلسلات الرمضانية.. من الأجمل؟



ظهرت الكثير من الفنانات في المسسلات الرمضانية بفستان الزفاف خلال الأحداث، وكانت جميع الفساتين عصرية ومميزة للغاية.



يتجاوز 80 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لبيجامة ريهام حجاج في "جميلة"



ظهرت الفنانة ريهام حجاج في الحلقة السابقة من مسلسل “جميلة” داخل مكتبها بالنيابة الإدارية، وهي ترتدي Set من دار أزياء Balenciaga.



بمجرد النظر .. علامة تكشف السوبيا المغشوشة من الأصلية



تعد السوبيا من المشروبات الرمضانية التى تمتلك مذاقا شهيا يجعلها الأكثر انتشارا واستخداما طوال شهر رمضان ولكن هناك بعض الأنواع التى يتم غشها بمواد تضر الصحة.



مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، لتصل إلى 35 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.



أفضل علاج للصدفية بدون أثار جانبية.. هاني الناظر يكشف التفاصيل



تعد الصدفية من الأمراض المناعية التى تظهر آثارها على الجلد والبشرة وتظهر قشور وبثور واضحة فى أماكن مختلفة من الجسم.

بـ 5 خطوات سهلة.. كيف تحافظ على وزنك في شهر رمضان ؟



يعتبر شهر رمضان هو شهر إكتساب الوزن بسبب كثرة تحضير الأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة والمرتبطة بهذا الشهر، ويمكن لإتباع بعض العادات الغير صحية أن نكتسب وزنا زائدا دون أن نشعر.



إهمال علاج القولون يصيبك بـ 4 أمراض نفسية خطيرة| تدمر الحياة



لايعرف الكثير من الأشخاص أن إهمال علاج بكتيريا القولون يؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والجهاز العصبي ويمكن أن تتسبب فى الإصابة بالأمراض النفسية الخطيرة .



أمراض خطيرة تصيبك بسبب القيادة.. دراسة صادمة



لا يقل وقت القيادة لمن يملكون السيارات عن ساعتين يوميا، وبالرغم من أنها وسيلة سهلة.. إلا أنه كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بكين، ان القيادة وسط الضوضاء قد يتسبب في رفع ضغط الدم.

