عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة..إطلاق أمسية رمضانية بجامعة عين شمس..غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستعد رابطة خريجي  جامعة عين شمس لإطلاق أمسيه رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارا من ٦ أبريل الموافق 15 من رمضان 2023.

تقام الأمسية الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة  وبإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير - المدير التنفيذي  لقطاع التعاون الدولي وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.

تقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة  والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

يستطيع مرتادو خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر،  بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة ، إلى جانب فرصة الاستمتاع بجلسات التصوير مع شخصيات رمضانية شهيرة و في ساحة الحرم الرئيسي المميزة وبجوار قصر الزعفران.

خان الزعفران يفتح أبوابه لاستقبال خريجي  الجامعة  بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

 

الجدير بالذكر قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بإطلاق مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير " لدعم غير القادرين .

ويأتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطارحرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم  على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

واوضح حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس أن مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير" تتضمن توزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية وأن مثل هذه المبادرات هو خير مثال على مدي الترابط والتكامل بين طلاب الأسرة وكافة طلاب الجامعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً بشأن لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان

ترشيحاتنا

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

اقتحام واعتداءات بوحشية على المصلين .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتستبيح المسجد الأقصى في رمضان | فيديو وصور

تعزيز التعاون.. ماذا دار في مجلس الوزراء السعودي عن لقاء السيسي وبن سلمان؟

اعتداء بالأعيرة المطاطية.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر

بتغريدة ضد نائب ديمقراطي.. إيلون ماسك يعلق على محاكمة ترامب

قطة على كتف إمام المسجد .. قصة فيديو أثار تفاعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ