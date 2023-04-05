أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة..إطلاق أمسية رمضانية بجامعة عين شمس..غدا

تستعد رابطة خريجي جامعة عين شمس لإطلاق أمسيه رمضانية مميزة بعنوان " خان الزعفران " بساحة الحرم الرئيسي للجامعة اعتبارا من ٦ أبريل الموافق 15 من رمضان 2023.

تقام الأمسية الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير - المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي وإشراف وتنظيم الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة.

تقام الأمسية الرمضانية في أجواء تاريخية وشرقية مستلهمة أجواء شارع المعز وتتضمن الأمسيات الرمضانية باقة متنوعة من الأنشطة والفاعليات من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

يستطيع مرتادو خان الزعفران الاستمتاع بسحور رمضاني من أشهى الأطباق الشرقية وعلى أنغام التخت الشرقي لفرقة كلية التربية النوعية و كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض التنورة ، إلى جانب فرصة الاستمتاع بجلسات التصوير مع شخصيات رمضانية شهيرة و في ساحة الحرم الرئيسي المميزة وبجوار قصر الزعفران.

خان الزعفران يفتح أبوابه لاستقبال خريجي الجامعة بالإضافة إلى منسوبي الجامعة من وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

الجدير بالذكر قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بإطلاق مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير " لدعم غير القادرين .

ويأتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطارحرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم زملائهم والمحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

واوضح حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس أن مبادرة " طلاب الخير في شهر الخير" تتضمن توزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية المهمة والأساسية فى استخدام الأسر المصرية وأن مثل هذه المبادرات هو خير مثال على مدي الترابط والتكامل بين طلاب الأسرة وكافة طلاب الجامعة.