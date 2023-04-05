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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبورة صباحية.. تحذير من تغير حالة الجو خلال 72 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

عرضت القناة الأولي، تقير فيديو عن حالة الجو اليوم الأربعاء، وجاء في التقرير أن طقس اليوم مائل للحرارة، وأن القاهرة ستسجل 26 بـ انخفاض 4 درجات عن أمس.

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الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

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عاصفة رملية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو في الفترة المقبلة، وقال إن البلاد مستمرة  في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هناك عاصفة من لرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا.

 شبورة في ساعات الصباح


وكشف أن البلاد من الأربعاء حتى الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وسيكون هناك شبورة في ساعات الصباح.

وكشف أن البلاد من يوم الجمعة ستتعرض لـ ارتفاع في درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 33، ثم تتعرض بعد ذلك لـ أجواء شتوية.

وأوضح أن البلاد من الآن حتى شهر مايو المقبل ستشهد تقلبات جوية كثيرة، ولا نستبعد أي تغير في حالة الجو.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

 

العظمى الصغرى 

 

القاهرة 26 - 15

 

الإسكندرية 23 – 13

 

مطروح 21- 16 

 

بورسعيد 22 16

 

الإسماعيلية 27 14

 

السويس 26 15

 

العريش 24 15

 

طابا 28 15

 

شرم الشيخ 30 17

 

الغردقة 31 17

 

الأقصر 34 – 14

 

أسوان 35  18 

 

الوادي الجديد 32- 17

 

شلاتين 31 – 17

 

حلايب 27 – 16

 

الرياض 33 – 17

 

الكويت 34  - 16

 

أبو ظبي 28 – 19

 

بيروت 20 – 15

 

عمان 22- 8

 

القدس 22- 9 

 

الخرطوم 39 – 24

 

طرابلس 20-  14

 

تونس 18- 10 

 

الجزائر 16 – 10

 

 

 


 

 

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