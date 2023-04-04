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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاصفة رملية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

الأرصاد
الأرصاد

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار فى  الأحوال الجوية، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم و السبت المقبل ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وسيكون هناك عاصفة و رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة مثيرة، على المناطق المكشوفة بالسواحل الشمالية والوجه البحري.

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32 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد للصائمين من طقس اليوم الثلاثاء

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بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو


وأكد محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت بالأمس على مناطق الجمهورية كافة، وستكون الأجواء مشابهة بشكل كبير لدرجات الحرارة التي شاهدناها بالأمس.


وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ العظمى على القاهرة ستكون ما بين الـ30 إلى 31 درجة مئوية، و33 درجة مئوية في شمال الصعيد، و34 درجة مئوية في جنوب الصعيد. 
وتابع، أن السواحل الشمالية الغربية ستكون درجات الحرارة فيها في حدود الـ25 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على أغلب مناطق الجمهورية لكنها خلال ساعات الليل ومع أغلب أشعة الشمس تبدأ تنخفض بمعدل سريع. 


وأوضح، أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون باردة على أغلب المناطق والصغرى ستكون ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، كما أن البلاد مستمرة في ساعات النهار في نشاط للرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا.

طقس اليوم الثلاثاء 

كما حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد في هذه الفترة، موضحة أن البلاد في فصل الربيع، وأن وذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون اليوم الثلاثاء.

ولفتت خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة بالقاهرة تصل إلى 32 درجة مئوية، وسترتفع مرة أخرى يوم السبت إلى 33 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: "مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم، والسبب في ذلك أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وستكون الأجواء في هذا الأسبوع ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة في أغلب محافظات الجمهورية".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


 

 

 

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